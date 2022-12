Che cos’è l’influenza del cammello e perché secondo l’Iss l’Italia non corre rischi



Secondo l’Istituto superiore di Sanità, tra i tanti virus in circolazione in questo momento in Italia, non sarebbe annoverato quello della Mers (influenza del cammello), che ha destato qualche preoccupazione in relazione al ritorno in Europa dei tifosi di calcio dal Qatar dove ieri si sono conclusi i Mondiali.

