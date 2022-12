Come individuare e gestire il Long Covid: la guida di buone pratiche dell’Iss



L’Istituto superiore di Sanità ha pubblicato una guida di buone pratiche per l’individuazione e la gestione dei casi Long Covid sia nei paesi ospedalizzati durante la fase acuta della malattia che per coloro che non sono stati ricoverati.

