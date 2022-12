Coppia di turisti veneti imbavagliata e rapinata nel trullo appena acquistato: caccia ai banditi



La coppia veneta era in Puglia per commissionare alcuni lavori. È stata vittima di una rapina a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi.

Continua a leggere



La coppia veneta era in Puglia per commissionare alcuni lavori. È stata vittima di una rapina a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi.

Continua a leggere

Continua a leggere