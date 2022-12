Covid in Italia, rallentano i ricoveri. Ma l’uso delle mascherine resterà ancora in ospedali ed Rsa



Secondo l’ultimo report Fiaso rallenta la salita dei ricoverati per Covid in Italia, con un calo in particolare nelle terapie intensive. Ma il Governo resta prudente: “Prorogheremo uso delle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa per la tutela degli anziani”.

