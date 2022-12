“Cresco da sola due figli e guadagno 650 euro al mese: senza reddito di cittadinanza come farò?”



Riceviamo e pubblichiamo una lettera arrivata in redazione da parte di una nostra lettrice che spiega l’importante del reddito di cittadinanza per chi come lei, madre di due figli che cresce da sola, non guadagna abbastanza: “Se provassero a indossare i panni di chi cerca di andare avanti come me – scrive – lo toglierebbero il reddito?”.

Continua a leggere



Riceviamo e pubblichiamo una lettera arrivata in redazione da parte di una nostra lettrice che spiega l’importante del reddito di cittadinanza per chi come lei, madre di due figli che cresce da sola, non guadagna abbastanza: “Se provassero a indossare i panni di chi cerca di andare avanti come me – scrive – lo toglierebbero il reddito?”.

Continua a leggere

Continua a leggere