Davide Ferrerio ridotto in coma a Crotone, chiuse le indagini per i tre accusati dell’aggressione



Chiuse le indagini per l’aggressione a Davide Ferrerio, il giovane bolognese ridotto in fin di vita per uno scambio di persona la scorsa estate a Crotone. Oltre a Nicolò Passalacqua, l’uomo che ha picchiato Davide, indagate altre due persone. La quarta è minorenne.

