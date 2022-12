Dramma a Courmayeur, valanga travolge uno scialpinista e lo uccide in Val Veny



Secondo incidente mortale in poche ore in Valle D’Aosta a causa delle valanghe. La yragedia in montagna nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 dicembre, nel vallone dell’Arp, sopra Courmayeur, a circa 2.500 metri di quota.

