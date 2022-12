È morto Lorenzo D’Alonzo, il 28enne investito a Pordenone: un’auto lo ha travolto mentre era in bici



È morto Lorenzo D’Alonzo, il 28enne travolto da un’auto a Pordenone mentre era in bici. Ricoverato in gravi condizioni in ospedale, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Continua a leggere



È morto Lorenzo D’Alonzo, il 28enne travolto da un’auto a Pordenone mentre era in bici. Ricoverato in gravi condizioni in ospedale, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Continua a leggere

Continua a leggere