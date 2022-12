“Entra solo un familiare per ogni paziente in reparto”: infermiere prese a calci, pugni e schiaffi



L’assurda aggressione ha avuto come scenario l’ospedale di Putignano, nel Barese. Le due infermiere stavano facendo semplicemente il lavoro regolando l’accesso in reparto come prevedono i regolamenti interni.

Continua a leggere



L’assurda aggressione ha avuto come scenario l’ospedale di Putignano, nel Barese. Le due infermiere stavano facendo semplicemente il lavoro regolando l’accesso in reparto come prevedono i regolamenti interni.

Continua a leggere

Continua a leggere