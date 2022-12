Esce di casa e sparisce, Alessio trovato morto il giorno dopo vicino all’auto nel bosco senza ferite



Rimangono ancora da chiarire le cause del decesso del trentacinquenne Alessio Bondani. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi ma da un primo esame esterno del corpo, non sarebbero emersi segni evidenti di ferite.

Continua a leggere



Rimangono ancora da chiarire le cause del decesso del trentacinquenne Alessio Bondani. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi ma da un primo esame esterno del corpo, non sarebbero emersi segni evidenti di ferite.

Continua a leggere

Continua a leggere