Eurofighter caduto, dolore ai funerali di Fabio Antonio Altruda: “Un pilota non muore mai”



“Un pilota non muore mai, vola solo più in alto”, il messaggio di cordoglio della Difesa e del ministro Crosetto per i funerali del capitano pilota Fabio Antonio Altruda dell’Aeronautica Militare, morto nell’incidente dell’Eurofighter precipitato a Trapani.

