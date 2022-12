Ferrara: ciclista di 16 anni investito e ucciso da un’auto pirata



L’incidente a Codrea, in provincia di Ferrara: un ragazzo di 16 anni in sella a una bicicletta è stato travolto e ucciso da un’auto che, anche in questo caso, dopo l’impatto si è data alla fuga.

