I familiari sono contrari al fidanzamento, coppia aggredita a calci e pugni in strada a Biancavilla



Una maxi rissa è scoppiata in strada a Biancavilla, nel Catanese, dove una coppia è stata aggredita dai famigliari di lei che non accettavano la relazione con un ragazzo di origini marocchine. Dieci i denunciati che devono rispondere di rissa aggravata, lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento in concorso.

