I medici di base contro Madame: “No vax come Djokovic, ma le concediamo il concerto di Capodanno”



Pier Luigi Bartoletti, segretario Fimmg di Roma: “Gli australiani, quando Djokovic faceva il furbo, non lo hanno fatto entrare in Australia, mentre noi ai furbi no vax concediamo il concerto di Capodanno”.

