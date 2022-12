Il 2022 è l’anno dei suicidi in carcere: già 79. Un report mostra come si fa poco o nulla per evitarli



Il 2022 vede un’esplosione dei suicidi in carcere: 79 morti nei primi 11 mesi dell’anno. Nel 2021 erano stati 58, quello dell’anno in corso è il dato nettamente più alto negli ultimi 10 anni. Una ricerca del Garante nazionale dei detenuti ci aiuta a capire cosa sta accadendo nei penitenziari italiani e ci dà una certezza: si fa troppo poco per evitare la disperazione e la sofferenza che sfocia in atti di autolesionismo e nella scelta di togliersi la vita.

