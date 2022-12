Il messaggio di Natale del Papa: “Guerra insensata in Ucraina, pensiamo alle persone al buio e al freddo”



Il messaggio natalizio del Pontefice ai fedeli presenti in Piazza San Pietro prima della Benedizione “Urbi et Orbi”. “Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini. Chi ha il potere di far tacere le armi ponga fine subito a questa guerra insensata”.

