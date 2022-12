Il mistero di Alice Neri: fiaccolata per chiedere verità e giustizia per la mamma uccisa e bruciata



Per ricordare la donna ma anche per tenere alta l’attenzione sulla vicenda ancora avvolta nel mistero, ci sarà una grande fiaccolata per Alice Neri domenica 18 dicembre, nel centro storico di Modena. Intanto le indagini degli inquirenti vanno avanti per stringere sempre di più il cerchio attorno al presunto terzo uomo.

