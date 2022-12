Incidente ad Arignano, scontro frontale tra auto nella notte: morta una donna, ferito un 25enne



Incidente mortale questa notte ad Arignano, nel Chierese. Una donna di 65 anni è morta dopo lo scontro frontale tra la sua auto e quella guidata da un 25enne, che è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso.

