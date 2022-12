Incidente ad Asti, scontro tra auto: muore bimbo di 1 anno, gravi la mamma di 22 anni e il papà



Incidente ieri a Nizza Monferrato, in provincia di Asti: in seguito allo scontro frontale tra due auto, avvenuto per cause che sono in via di accertamento, un bimbo di 1 anno è morto. Grave la mamma di 22 anni, anche se sarebbe fuori pericolo, e il papà di 33.

