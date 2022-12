La mancata laurea e l’incidente, il papà di Riccardo Faggin ai funerali: “Non eri sereno: scusaci”



Si sono tenuti oggi i funerali di Riccardo Faggin, il 26enne morto in un incidente, il giorno prima della discussione della tesi, non confermata dall’Università di Padova. “Non eri sereno, ma per noi è stato un incidente”, le parole del padre.

