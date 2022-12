La scuola dove si abbattono le barriere architettoniche con una rampa di mattoncini colorati



In provincia di Padova una scuola, insieme a un gruppo di ragazzi che si fanno chiamare “Talents”, ha installato una rampa molto particolare. È costruita da mattoncini colorati. Renderà accessibile la scuola, in modo creativo, a una bimba in carrozzina.

