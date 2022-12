La Spezia, tifosi marocchini picchiati in strada con cinte e calci da estremisti di destra



Alcuni tifosi del Marocco sono stati picchiati con cinte, calci e pugni – anche in quattro contro uno – dopo la vittoria della squadra nordafricana nel match del mondiale di calcio contro il Portogallo. Come a Verona, anche per questo pestaggio si sospetta la partecipazione di estremisti di destra.

