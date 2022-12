Ladri rubano l’urna con le ceneri di un bambino morto a 4 anni, la famiglia: “Restituiteci Manuel”



I malviventi si sono introdotti in una abitazione a Candeglia (Pistoia) e hanno portato via un’urna di ottone, non avendo trovato altro di valore. All’interno c’erano i resti del piccolo. Il disperato appello della famiglia.

