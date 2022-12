Lascia la figlia sola a casa, lei gattona fino al marciapiede: donna denunciata per abbandono minore



Una donna di origini marocchine è stata denunciata per abbandono di minore dai carabinieri di Nichelino, in provincia di Torino. La figlia, lasciata per qualche istante sola in casa, è riuscita a gattonare fino al marciapiede.

