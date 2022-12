Le ruba la carta di credito, poi la fa cadere in un tombino mentre fugge e chiama i pompieri: arrestato



Ha aggredito un’anziana nell’ascensore di un condominio di lusso a Torino per rubarle la borsa. Mentre fuggiva, ha fatto cadere per sbaglio la carta appena rubata in un tombino e ha chiamato i vigili del fuoco per recuperarla.

