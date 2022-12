Liliana Resinovich, il marito Sebastiano: “Un anno senza di lei, parlare di suicidio è drammatico”



Sebastiano Visintin a un anno dalla scomparsa della moglie Liliana Resinovich: “Io non so se qualcuno le ha fatto del male, il suicidio sarebbe drammatico perché evidentemente non mi sono accorto di qualcosa”. Le indagini sul caso proseguono.

