“Liliana Resinovich morta per lo spavento durante l’aggressione”, l’ipotesi dei familiari



La famiglia di origine della donna non crede al suicidio e parla di aggressione a cui potrebbe aver fatto seguito un malore della 63enne scomparsa da Trieste e trovata poi morta venti giorni dopo in un boschetto non distante dalla casa in cui viveva.

Continua a leggere



La famiglia di origine della donna non crede al suicidio e parla di aggressione a cui potrebbe aver fatto seguito un malore della 63enne scomparsa da Trieste e trovata poi morta venti giorni dopo in un boschetto non distante dalla casa in cui viveva.

Continua a leggere

Continua a leggere