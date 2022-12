Luana D’Orazio, al via il processo per il manutentore del macchinario che la uccise: udienza rinviata



Al via oggi al tribunale di Prato il processo per la morte di Luana D’Orazio, l’operaia 22enne stritolata dall’orditoio a cui era addetta il 3 maggio del 2021 a Montemurlo: ma l’udienza è stata rinviata per motivi tecnici.

