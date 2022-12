Maltempo e temporali, allerta meteo domani 13 dicembre: le 6 regioni a rischio



Per la giornata di domani, martedì 13 dicembre, la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per temporali, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico in sei Regioni: Calabria, Basilicata, Molise, Campania, Sardegna e Sicilia.

Continua a leggere



Per la giornata di domani, martedì 13 dicembre, la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per temporali, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico in sei Regioni: Calabria, Basilicata, Molise, Campania, Sardegna e Sicilia.

Continua a leggere

Continua a leggere