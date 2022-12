Mangiano al ristorante e scappano senza pagare il conto, il titolare pubblica il video: “Aiutatemi”



Il titolare del “Braciere del Diavolo” di Tolentino, in provincia di Macerata: “Erano due uomini. Non è tanto per i 73 euro del conto non pagato che probabilmente non riavremo più, ma per il gesto, ai danni di chi lavora dalla mattina alla sera”.

