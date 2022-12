Medici non specializzati negli ospedali e infermieri senza titolo, i Nas denunciano 165 sanitari



Nel Mirino dei Nas i contratti di appalto esterni per reperire personale medico negli ospedali. Scoperti comportamenti oltre ogni limite come la fornitura di dottori sopra i 70 anni, medici generici non formati a gestire parti cesarei in ginecologia e infermieri senza titolo.

Continua a leggere



Nel Mirino dei Nas i contratti di appalto esterni per reperire personale medico negli ospedali. Scoperti comportamenti oltre ogni limite come la fornitura di dottori sopra i 70 anni, medici generici non formati a gestire parti cesarei in ginecologia e infermieri senza titolo.

Continua a leggere

Continua a leggere