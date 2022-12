Nasconde 10mila euro nell’armadio ed esce per il pranzo di Natale: i ladri svaligiano l’appartamento



Una donna aveva nascosto 10mila euro nell’armadio prima di uscire per raggiungere i parenti in occasione del pranzo di Natale in famiglia. Durante la sua assenza, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell’appartamento di Rivarolo (Genova) e hanno portato via i contanti.

