Neonato ustionato in ospedale, aperta indagine interna: sotto accusa termoculla e borsa dell’acqua calda



Si indaga su quanto accaduto al neonato nato ad Adria e poi ricoverato in Terapia intensiva per alcune ustioni provocato proprio in ospedale. Il piccolo era stato messo in una termoculla dopo la nascita.

