New York cerca uno sterminatore di topi. Stipendio: 150 mila dollari



Gli avvistamenti dei ratti nella Grande Mela sono aumentati del 71% in un anno. Questo ha spinto il sindaco ex poliziotto, Eric Adams, a mobilitarsi seriamente “perché non c’è niente che odio più dei topi”.

