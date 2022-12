No Tav, scontri al cantiere San Didero: pietre contro blindati polizia, gli agenti usano gli idranti



Pomeriggio di scontri in Val di Susa tra attivisti No Tav e agenti di polizia che presidiano il cantiere di San Didero. I manifestanti: “Proteggiamo il nostro pianeta per un futuro libero da guerre, sfruttamento e devastazione”. Salvini: “Sulla Tav tireremo dritti come treni”.

