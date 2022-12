Non accettano la relazione della figlia e in 10 pestano il fidanzato in piazza



Dieci denunciati a Biancavilla, nel Catanese, per un maxi rissa in Piazza Roma. I due giovani, la cui relazione non è stata accettata, di nazionalità marocchina e albanese.

Continua a leggere



Dieci denunciati a Biancavilla, nel Catanese, per un maxi rissa in Piazza Roma. I due giovani, la cui relazione non è stata accettata, di nazionalità marocchina e albanese.

Continua a leggere

Continua a leggere