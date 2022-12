Omicidio Alice Neri, Mohamed Gaaloul indagato per tentata estorsione ad un’altra donna



Mohamed Gaaloul, il 29enne arrestato in Francia in relazione all’omicidio di Alice Neri, è indagato anche per tentata estorsione ai danni di un’altra donna sempre della Bassa Modenese: l’avrebbe minacciata di diffondere video hard se lei non avesse rinunciato ad un credito di duemila euro nei suoi confronti.

