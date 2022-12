“Ora siamo stanchi”, in ciaspole e abiti tradizionali a 3mila metri, Monaci salvati sul Monte Rosa



Una volta arrivati in cima, a circa 3mila di quota, i due monaci non sono più riusciti a tornare indietro a causa della stanchezza, del freddo e del buio e così per riportarli a valle è stato necessario l’intervento del soccorso alpino.

Continua a leggere



Una volta arrivati in cima, a circa 3mila di quota, i due monaci non sono più riusciti a tornare indietro a causa della stanchezza, del freddo e del buio e così per riportarli a valle è stato necessario l’intervento del soccorso alpino.

Continua a leggere

Continua a leggere