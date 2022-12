Oroscopo di oggi 15 dicembre 2022: Vergine e Capricorno prendono le giuste decisioni



Oroscopo di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Sarà fortissima la lucidità mentale dei segni di terra, che godono di un bel trigono tra la Luna in Vergine, Mercurio in Capricorno e Urano in Toro. Quest’ultimo, soprattutto, li porterà a prendere decisioni impulsive ma sagge.

