Oroscopo di oggi 20 dicembre 2022: Pesci e Scorpione fanno grandi dichiarazioni



L’oroscopo di oggi, martedì 20 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna è in Scorpione: questo rende ancora più sensibili i segni d’acqua. La novità, però, è che Giove è pronto a spostarsi in Ariete, dove sarà dirompente sotto tutti i punti di vista.

