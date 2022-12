Oroscopo di oggi 6 dicembre 2022: Toro e Capricorno molto passionali



Oroscopo di oggi, martedì 6 dicembre 2022, e previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, fortuna e lavoro. Sfruttiamo l’ultimo giorno di Mercurio in Sagittario per organizzare le prossime vacanze. Intanto la Luna in Toro diventa molto passionale!

Continua a leggere



Oroscopo di oggi, martedì 6 dicembre 2022, e previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, fortuna e lavoro. Sfruttiamo l’ultimo giorno di Mercurio in Sagittario per organizzare le prossime vacanze. Intanto la Luna in Toro diventa molto passionale!

Continua a leggere

Continua a leggere