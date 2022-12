Oroscopo di oggi 7 dicembre 2022: Capricorno e Toro rigorosissimi



L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Se la Luna quasi piena in Gemelli porta grande tensione, possiamo affidarci a Mercurio in Capricorno per mantenere quel minimo necessario di lucidità.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Se la Luna quasi piena in Gemelli porta grande tensione, possiamo affidarci a Mercurio in Capricorno per mantenere quel minimo necessario di lucidità.

Continua a leggere

Continua a leggere