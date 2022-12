Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati fino a Natale: Giove entra in Ariete!



Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana di Natale che va dal 19 al 25 dicembre 2022, troviamo Venere e Mercurio in Capricorno. Questo aspetto renderà dolci, come il mascarpone sul pandoro, i segni di terra.

Continua a leggere



Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana di Natale che va dal 19 al 25 dicembre 2022, troviamo Venere e Mercurio in Capricorno. Questo aspetto renderà dolci, come il mascarpone sul pandoro, i segni di terra.

Continua a leggere

Continua a leggere