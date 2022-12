Paolo Stasi ucciso a 19 anni sull’uscio di casa, è svolta: indagati 19enne e 17enne incensurati



Per l’omicidio del 19enne Paolo Stasi nel registro degli indagati sono finiti un 19enne, che sarebbe l’autore materiale del delitto, e un 17enne che lo avrebbe accompagnato in motorino e poi atteso dopo l’agguato e per il quale procede la Procura dei minori di Lecce.

