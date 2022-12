Parte dalla Francia in cerca di lavoro in Italia, Mostafa morto a 19 anni dopo una notte al freddo



Mostafa Abdelaziz Aboulela è morto di freddo a soli 19 anni dopo aver trascorso una notte al freddo a Bolzano. Il ragazzo era partito dall’Egitto nel 2017 e aveva lavorato come imbianchino in Francia. Qualche settimana fa aveva deciso di partire per l’Italia insieme a un amico 32enne.

