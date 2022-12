Perde controllo dell’auto e finisce nel fossato: morta Jessica Cimarosti, mamma di una bimba di 3 anni



Jessica Cimarosti è deceduta dopo un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Udine. La 34enne è morta in ospedale poche ore dopo il sinistro. Stando a quanto ricostruito, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura che stava guidando per cause ancora da accertare.

Continua a leggere



Jessica Cimarosti è deceduta dopo un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Udine. La 34enne è morta in ospedale poche ore dopo il sinistro. Stando a quanto ricostruito, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura che stava guidando per cause ancora da accertare.

Continua a leggere

Continua a leggere