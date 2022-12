“Perdere il lavoro è una cosa grave, non so che fine avremmo fatto senza il reddito di cittadinanza”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una donna di 38 anni, madre e moglie di un bimbo piccolo, che parla del problema della disoccupazione: “Se non fosse stato per il reddito di cittadinanza non so oggi che fine avremmo fatto, con un mutuo e un figlio piccolo”.

Continua a leggere



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una donna di 38 anni, madre e moglie di un bimbo piccolo, che parla del problema della disoccupazione: “Se non fosse stato per il reddito di cittadinanza non so oggi che fine avremmo fatto, con un mutuo e un figlio piccolo”.

Continua a leggere

Continua a leggere