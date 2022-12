Preparavano colpo di stato e assalto al Parlamento tedesco: decine di arresti, anche in Italia



In Germania raid antiterrorismo della polizia tedesca: arrestati 25 membri di un gruppo terroristico sospettato di pianificare un attacco al Parlamento: arresti anche in Austria e in Italia.

