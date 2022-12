Prometteva di arricchirsi con i like: così lo schema Ponzi su Tik Tok ha truffato migliaia di persone



Per oltre quattro mesi, a partire dall’11 luglio 2022, Bk Isf si è presentata al pubblico come una società attiva dal 2018 e a cui gli influencer si rivolgevano per acquistare i like. In realtà ha raggirato i propri utenti convincendoli a farsi trasferire circa 7,5 milioni di euro in criptovalute per poi sparire nel nulla.

