Protesta degli attivisti di Ultima generazione a Venezia: bloccato il Ponte della Libertà



L’atto della disobbedienza civile ha avuto come teatro il ponte che collega Venezia con la terraferma, già in tilt a causa di un incidente tra vari mezzi prima e dello sciopero della Cgil. “Venezia è un caso esemplare di situazione ad alto rischio a causa degli effetti del collasso eco-climatico in Italia”.

